Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes im Bezirk Oberfranken veranstaltet in Kooperation mit der Bayerischen Gartenakademie am Mittwoch, 31. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr ein Nachmittagsseminar für alle interessierten Gartenfreunde .Jeder Hobbygärtner kann unterschiedliche Lebensräume in seinem Garten schaffen. Worauf muss ich bei der Gestaltung achten? Wie wirken sich Pflanzenauswahl und die Art der Bewirtschaftung auf den Lebensraum Garten aus, um Mensch und Tier zu erfreuen? Die Teilnehmer lernen die Bedeutung von Nützlingen kennen und wie sie einen Lebensraum. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Anmeldungen sind bis spätestens Dienstag, 30. März unter www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=908105, Telefon 0951/965170, per Fax 0951/96517150 oder E-Mail: oberfranken@bayerischerbauernverband.de möglich. red