Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 26. Februar ein Bildungswochenende für Männer in den Bildungshäusern Vierzehnheiligen . Es steht unter dem Thema „Die Kirche im Dorf lassen?“ – Wie geht es mit der Kirche in unseren Dörfern weiter?“

Landauf, landab befinden sich die deutschen Diözesen in einem Umstrukturierungsprozess. Priester, aber inzwischen genauso auch andere pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind schon heute nicht mehr in dem Umfang verfügbar, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ein Neuzuschnitt der Seelsorgeräume war und ist die Folge.

Geringer werden auch die Finanzmittel, wofür vor allem die Kirchenaustritte und der demografische Wandel verantwortlich sind.

Auch hier scheint eine Neuverteilung erforderlich, doch werden sich zum Beispiel nicht alle pfarrlichen Gebäude und selbst alle Kirchen auf Dauer erhalten lassen.

Kirche neu definieren

Und werden nicht auch die Gläubigen weniger, jedenfalls diejenigen, die bereit sind, sich zu beteiligen und mitzumachen? Was bedeutet all das für die Kirche vor Ort? Wie verändern sich die kirchlichen Traditionen vor Ort? Was wird aus den Gottesdiensten? Wie kann man sich ein gutes Miteinander im Seelsorgebereich vorstellen? Und wie kann vor Ort miteinander Kirche sein, bleiben, ja vielleicht in bestimmtem Sinne neu werden?

Im Anschluss an die Impulse und Vorträge von Elmar Koziel, Rektor der Bildungs- und Tagungshäuser Vierzehnheiligen und Leiter des Ökumenereferats im Erzbistum Bamberg , wird Gelegenheit sein, auch die eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und Anregungen zur Sprache zu bringen. Am Samstagnachmittag findet traditionell eine Wanderung mit Einkehr statt.

Bis Ende Januar anmelden

Im Teilnehmerbeitrag ist ein Einzelzimmer mit Dusche und WC, Vollpension sowie die Seminargebühren enthalten. Für die Exkursion wird wetterfeste Kleidung benötigt.

Anmeldeschluss ist Freitag, 27. Januar. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0951/5023800, E-Mail klb@erzbistum-bamberg.de oder unter klb-bamberg.de. red