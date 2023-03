Pflegeberufe haben Zukunft. Davon können sich alle am Donnerstag, 30. März, überzeugen, die das Informations- und Aktionsangebot der Berufsfachschule für Pflegeberufe am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg nutzen wollen.

Jede Menge Infos

Auf einem Rundgang über das große Klinikgelände können sich alle Interessenten ab 16 Uhr über den Medizincampus Kutzenberg informieren. Von 17 bis 19 Uhr ist nicht nur Informieren, sondern auch Mitmachen angesagt: Ein Alterssimulationsanzug lässt beispielsweise die typischen körperlichen Einschränkungen erleben, die ältere Menschen haben können.

Neben Infos zur Ausbildung kann man sich auch mit Auszubildenden direkt austauschen oder sich an praktischen, pflegetypischen Übungen versuchen. Informationen zu Bufdi, Praktikum und Studium gibt es obendrein. Zudem gibt es Kinogutscheine beim Pflegequiz zu gewinnen.

Anmelden können sich Interessenten beim Sekretariat der Berufsfachschule für Pflege unter Telefon 09547 81-2308 oder bfs.obermain@gebo-med.de. red