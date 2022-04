Der Dorfladen „Flecken 47“ in Marktzeuln öffnet seine Pforten am Montag, 9. Mai. Vier Mitarbeiterinnen werden die Chefin Claudia Kestel dabei tatkräftig unterstützen.

Über Claudia Kestel haben wir schon berichtet. Heute sollen nun die weiteren vier Mitarbeiterinnen vorgestellt werden.

Da ist zunächst Bianca Dressler. Die 54-jährige Zettlitzerin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Seit vielen Jahren schon verkauft sie in der Zeulner Filiale des Backhauses Müller Backwaren und Lebensmittel. Nachdem diese Filiale mit in den Dorfladen umzieht, liegt es auf der Hand, dass Bianca Dressler ihre Erfahrung und ihr Wissen mit in die neue Einrichtung einbringt.

Tanja Degen (49, verheiratet, drei Kinder) ist von Beruf Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr. Von Anfang an war sie begeistert von der Idee eines Dorfladens in Marktzeuln , ist auch Mitglied im Arbeitskreis, der die Vorbereitungen für die Sortimentsauswahl tätigt. Das Gelingen des Projekts ist ihr eine Herzensangelegenheit, umso mehr freut sie sich auf die Herausforderungen im neuen Job.

Kerstin Weinmann, ebenfalls verheiratet und Mutter zweier Kinder, hat Industriekauffrau gelernt und auch bis jetzt in diesem Beruf gearbeitet. Die 40-Jährige erinnert sich gern an ihre Kindheit, als es in Marktzeuln noch etliche Einzelhandelsgeschäfte gab. Dass das Einkaufen vor Ort nun wieder möglich wird, war für sie Ansporn für ihre Bewerbung im Team. Auch sie ist freudig gespannt auf die Arbeit mit ihren Kolleginnen und den Kunden aus Marktzeuln und Umgebung.

Katharina Michel ist 32 und Mutter einer Tochter. Sie ist studierte Bio-Analytikerin (Master of Science) und hat bisher in verschiedenen Unternehmen im Vertrieb gearbeitet. Die Möglichkeit, in Marktzeuln zu arbeiten und mit vielen Menschen gemeinsam ein Zukunftswerk für ihren Heimatort zu schaffen, ist ihre Motivation.

Unterstützt wird die Mannschaft besonders in der Startphase von einer Vielzahl freiwilliger Helferinnen und Helfer, die unentgeltlich für alle anfallenden Arbeiten zur Verfügung stehen. Diesen Menschen, so Geschäftsführer Dirk Dzedzeck, gebühren ein großer Dank und Anerkennung für ihr Engagement für den Dorfladen.

Marktleiterin Claudia Kestel: „Ich freue mich wahnsinnig auf unsere Arbeit im ,Flecken 47’. Wir sind ein tolles Team und wir werden für und gemeinsam mit den Zeulner Bürgerinnen und Bürgern etwas bewegen; wir werden eine Stätte nicht nur zum Einkauf, sondern auch zum Verweilen und Begegnen schaffen.“