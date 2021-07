Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 17. Juli, um 13 Uhr eine geführte Wanderung an. Die Route verläuft von Bad Staffelstein über Unnersdorf – Rote Marter – Kloster Banz – Mainweg – Unnersdorf und wieder zurück nach Bad Staffelstein . Die Wanderstrecke mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zwölf Kilometer. Ein Mund-Nasen-Schutz sowie Proviant sind mitzubringen (keine Einkehr). Die allgemeinen Hygienestandards sind einzuhalten. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Treffpunkt ist am Bahnhof Bad Staffelstein in der Bahnhofstraße 101. Die Wanderung ist für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 16. Juli, unter Telefon 09573/33120 erforderlich. red