Eine geführte Wanderung bietet der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein am Freitag, 4. Februar, um 13 Uhr an. Die Route verläuft von Bad Staffelstein über den Staffelbergweg, Karlsteig zum Staffelberg und über Romansthal zurück nach Bad Staffelstein . Die Wanderstrecke mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zehn Kilometer. Eine Anmeldung ist bis zum Donnerstag, 3. Februar, unter der Rufnummer 09573 33120 erforderlich. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Die allgemeinen Hygienestandards sind einzuhalten. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Inhaber einer Gästekarte nehmen kostenlos teil. Treffpunkt ist am Stadtturm „Alte Darre“ in der Bamberger Straße 25. red