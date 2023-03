Achtmal stand Luca Luther während der Motocross Saison im Noch-Coronajahr 2022 mit seiner 85-ccm-Kreidler am Start eines Wettbewerbs.

Unter dem Dach der AMC „Hohe Aßlitz“ Sonnefeld und Umgebung übt der junge Redwitzer seinen Motorsport in der Jugendwertung aus. Durch Erfahrung, gepaart mit Beständigkeit wies sein Punktekonto am Saisonende 225 Wertungspunkte auf.

Mit diesem Ergebnis belegte er in der Ortsclubwertung den zweiten Platz. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Ortsclub am vergangenen Wochenende entführte der hoffnungsvolle Nachwuchsfahrer den überdimensionalen Tim-Hempfling-Wanderpokal aus Sonnefeld in den Landkreis Lichtenfels.

Ehrennadel und Urkunde

Für 40 Jahre Mitgliedstreue im ADAC nahmen in Sonnefeld zudem Uwe König (Marktgraitz) und Harald Ritz (Schneckenlohe) eine entsprechende Ehrung entgegen. oso