Zu einer geführten Themen-Brauerei-Wanderung lädt der Kur- und Tourismus-Service am Samstag, 19. März, ein. Die etwa 14 Kilometer lange Wanderstrecke verläuft von Bad Staffelstein – Staffelberg – Horsdorf -– Loffeld – Stublang und zurück zum Ausgangspunkt. Die aktuellen Hygiene-Regeln sind einzuhalten. Bitte Mund-Nasenschutz nicht vergessen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 18. März, unter Telefon 09573/33120 erforderlich. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. Für Gästekarteninhaber ist die Teilnahme an der Wanderung kostenlos. red