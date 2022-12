Kaum geht ein Wallfahrtsjahr seinem Ende entgegen, beginnen schon die Planungen für das kommende. Kürzlich waren deshalb nach zwei Jahren Zwangspause wieder rund 180 Verantwortliche der Wallfahrten aus ganz Franken zunächst zu einem Gottesdienst in die Basilika eingeladen.

Der Dankgottesdienst wurde von Guardian Pater Maximilian zelebriert. Er erinnerte zu Beginn, dass sich im November 2019 Pater Heribert verabschiedete. Als Nachfolger hatte sich damals Pater Dietmar vorgestellt, der seit August 2022 als neuer Hausoberer auf den Engelsberg versetzt wurde. „Seit Januar 2021 habe ich nun das Amt des Guardians und Wallfahrtsrektors in Vierzehnheiligen übernommen und freue mich, mit Ihnen heute ins Gespräch zu kommen“, so Pater Maximilian weiter.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich alle Wallfahrtsführer im „ Balthasar Neumann Saal“ zur Konferenz für 2023. Dabei konnten alle ihre Anliegen, Wünsche und Sorgen rund um die Wallfahrt kundtun.

Mit Stefan Klaus stellte sich der neue Geschäftsführer der Bildungs- und Tagungshäuser Vierzehnheiligen vor. Stefan Klaus kommt aus Lichtenfels und ist ebenfalls Wallfahrer. Die Bedürfnisse eines Wallfahrers sind ihm daher bewusst, mit allen Höhen und Tiefen. Er ist seit 1991 bei der Erzdiözese Bamberg beschäftigt. Zum 1. Oktober trat er die Nachfolge von Raimund Hümmer an, der sich beruflich veränderte.

Neue E-Mail-Adresse zur Anmeldung

Der neue Geschäftsführer erklärte, dass es ab Januar eine neu E-Mail-Adresse für die Übernachtungs-Anmeldungen geben werde. Er bat, dass sich die Tageswallfahrten auch in der Gaststätte anmelden, um so Plätze entsprechend zu reservieren. Mit dem neuen Wallfahrtsjahr gelten auch neue Preise in den Bildungs- und Tagungshäusern. Insgesamt stehen 190 Zimmer mit 365 Betten den Wallfahrtsgruppen auf dem „Heiligen Berg“ zur Verfügung.

Pater Maximilian bat anschließend, die Anmeldungen der Wallfahrten rechtzeitig zuzuschicken, oder am besten das Anmeldeformular gleich bei der Wallfahrt für das nächste Jahr abzugeben.

Im September 2023 geht dann Waltraud Kießling, die Sekretärin im Guardianat des Franziskanerkloster, in ihren wohlverdienten Ruhestand. „Die älteren Patres arbeiten in der Wallfahrtsseelsorge noch ganz engagiert und mit Herzblut mit.

Mit vielen Wallfahrtsführern verbindet sich eine langjährige Freundschaft“, so der Guardian. Das neue Wallfahrtsjahr wird am 30. April 2023 mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr feierlich eröffnet. Das neue Wallfahrtsmotto wird noch rechtzeitig vorher bekannt gegeben. gkle