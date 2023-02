Zu seiner Jahreshauptversammlung hatte der CSU-Ortsverband in den Wirtschaftsraum des FFW-Hauses in Hainweiher geladen. Die Ortsvorsitzende Katrin Weißmann konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Bevor Landrat Meißner zu den aktuellsten Themen Stellung nahm, wurde Joachim Ruß für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Nach dem Kassenbericht konnten dann die Wahlen durchgeführt werden, die zu folgendem Ergebnis führten: Vorsitzende wurde Katrin Weißmann, stellvertretende Vorsitzende sind Christine Frieß sowie Joachim Ruß, Kassier Christian Macion und Schriftführerin Carmen Blüchel-Spindler. Als Beisitzer fungieren Anneliese Petterich, Jürgen Wölfert, Manfred Hofmann , Michael Zell und Thomas Horn. Kassenprüfer sind Rudi Steuer und Rudi Fetzer.

Delegierte für die Kreisversammlung sind Katrin Weißmann, Carmen Blüchel-Spindler, Jürgen Wölfert, Joachim Ruß und Anneliese Petterich. Als Ersatzdelegierte wurden Christine Frieß , Udo Martin, Christian Macion, Manfred Hofmann sowie Reinhold Huth gewählt.

Aufnahme von Flüchtlingen

Die Unterbringung der Flüchtlinge im Landkreis nahm viel Raum im Vortrag des Landrates Christian Meißner ein. Ausführlich stellte er dar, wie die Flüchtlinge dem Landkreis zugewiesen werden. Ähnlich sehe es im Moment mit der Unterbringung in Gärtenroth von Asylbewerbern im ehemaligen Hotel aus.

Im Ankerzentrum in Bamberg sind derzeit 2400 Menschen untergebracht, anstelle der angedachten 1400. Aktuell reisen keine Familien, sondern meist alleinstehende Männer nach Deutschland ein. „Es ist nicht einfach, aber wir müssen damit umgehen“, so Landrat Christian Meißner . „Es sind Menschen. Und sie haben meist Unmenschliches erlebt. Es ist unsere Aufgabe, sie erst mal ordentlich unterzubringen.“ Es sei alles andere als leicht, wie der Landkreis diese Mammutaufgabe stemmt. „Wir leben hinsichtlich der Unterkünfte von der Hand in den Mund, da das Innenministerium angeordnet hat, keine Turnhallen mehr zu belegen. Es müssen daher alle eingehenden Angebote und Möglichkeiten geprüft werden.“

Wo Verträge geprüft werden, so Meißner, dürfe er vorab aus rechtlichen Gründen und Datenschutz nicht sagen. Wenn ein Mietvertrag unterschrieben sei, so würden am Tag darauf schon Flüchtlinge einziehen. Es kommen wöchentlich Neuankünfte, die verteilt werden müssen. Natürlich spiele auch die Einstufung der bisherigen ukrainischen Flüchtlinge als sogenannte „Fehlbeleger“ durch die Bundesregierung eine große Rolle. Diese beziehen als Kriegsflüchtlinge keine Asylbewerberleistungen und müssen sich selbst um Wohnungen kümmern. rdi