Während der Hauptversammlung des Weismainer Geflügelzuchtvereins wählten die Mitglieder ihren Vorstand. Die Ergebnisse: Vorsitzender Hans Schramm, Zweiter Vorsitzender Vinzenz Dorsch, Zuchtwart Tauben Andreas Welsch, Zuchtwart Hühner Karl Spörlein, Kassier Christian Deuber, Jugendleiterin Christiane Schramm, Schriftführer Jonas Nikol, Vereinsausschuss Andreas Fugmann, Gerhard Popp, Joachim Gerber und Gerhard Ziegler.

Ein besonderes Ereignis war wie immer die Auszeichnung der erfolgreichen Züchter. Es waren zu Vereinsmeisterehren gekommen: Groß- und Wassergeflügel: Andreas Fugmann; Hühner: Hans Schramm; Zwerghühner: Georg Tempel; Tauben: Jonas Nikol; Jugendvereinsmeister: Mia und Nele Schramm und Jonas Wißlicen; Kaninchen: Gerhard Ziegler. Ebenfalls ging es um die neu geschaffene Zuchtanlage. Sie bietet in ansprechender Lage und einer Vielzahl von Tierparzellen beste Voraussetzungen für die Rassegeflügelzucht. Die Einrichtung wurde eingegrünt, mit Bäumen bepflanzt und mit einem Kinderspielplatz ausgestattet.

Voraussichtlich im Mai, kündigte Vorsitzender Schramm an, stehe die offizielle Einweihung der Zuchtanlage bevor.

Gute Platzierungen

Zuchtwart für Tauben, Markus Leikeim, ging dann auf die Ergebnisse der Kreisgeflügelschau in Weismain und die Bezirksschau in Neudrossenfeld ein. Hier stellten jeweils Jonas Nikol und Christian Deuber die „v-Tiere“. Der Zuchtwart für Gänse, Hühner und das Wassergeflügel, Andreas Welsch, berichtete, dass die Weismainer Züchter 2022 nur zwei Schauen beschickt hatten. Dort gab es gute Platzierungen von Andreas Fugmann und Hans Schramm, deren Ausstellungstiere jeweils die Höchstnoten „vorzüglich“ erreichten und dafür Ausstellungsbänder erhielten. Schramm nahm zudem die Bundesmedaille auf der bayerischen Zuchtbuchschau in Herbertsfelden entgegen.

Dieter Radziej