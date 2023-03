Jahresberichte , Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des VfB Neuensee , zu der Vorsitzender Thomas Pfadenhauer eine stattliche Anzahl von Funktionären, Spielern und Mitgliedern sowie einige Gemeinderäte und Ehrenmitglieder begrüßen konnte.

In seiner Jahresbilanz ließ Pfadenhauer die Höhepunkte Revue passieren. So sei das Jahr 2022 sportlich und finanziell eines der erfolgreichsten der jüngeren Vergangenheit gewesen. Nach sieben Jahren in der B-Klasse habe die erste Mannschaft als Meister den Aufstieg geschafft. Auch in der A-Klasse hatte man von Beginn an Fuß gefasst und überwintert auf dem ersten Tabellenplatz.

Damenmannschaft am Start

Im Sommer konnte der VfB mit Christian Pompe einen hervorragenden Spielertrainer verpflichten, der zusammen mit Matthias Raab die Mannschaft übernommen hat. Beide werden auch in der kommenden Saison das Traineramt übernehmen.

Die zweite Mannschaft beendete die Saison auf einem guten siebten Tabellenplatz, nach der Hinrunde der laufenden Saison steht man auf einem sehr guten vierten Platz mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze.

Auch hier bleiben Markus Zirkelbach und Jens Titius die Trainer für die kommende Saison. Nach sieben Jahren ging im Sommer wieder eine Damenmannschaft an den Start. Dass die erste Saison nicht einfach werden würde, war von Anfang an klar. Doch Pfadenhauer zeigte sich zuversichtlich, dass es langsam aufwärts geht. Seit dem Winter hat Patrick Gering das Traineramt übernommen.

Gute Jugendarbeit

Die größten Investitionen waren die Anschaffung der Pelletheizung und des Rasenmähroboters, die komplett durch Zuschüsse und Spenden der Firma Kanaltechnik Meyer finanziert werden konnten.

Positiv zu vermerken ist weiterhin die steigende Mitgliederzahl. Zum 31. Dezember 2022 hatte der VfB Neuensee 281 Mitglieder, das sind 46 Personen mehr als im Vorjahr. Es gab 11 Austritte, dem standen 57 Neuanmeldungen gegenüber, davon 20 Kinder; hier zeigt sich die gute Jugendarbeit unter der Leitung von Jens Titius.

Stellvertretend für die Spielleiter der beiden Herrenmannschaften und der Damenmannschaft trug der Zweite Vorsitzende Daniel Neumann die Jahresberichte vor.

Unter der Wahlleitung von Klaus Krügl und Dirk Ritzel wurden die Neuwahlen durchgeführt. Erster Vorsitzender bleibt Thomas Pfadenhauer, seine Stellvertreter sind Daniel Neumann und Martin Lutter. Die weiteren Ämter: Erster Kassierer Kevin Winterbauer, Zweite Kassiererin Simone Mager, Erste Schriftführerin Melanie Titius, Zweiter Schriftführer Patrick Titius.

Dem Vereinsausschuss gehören Christina Baumann, Nicole Peinelt, Jannik Lochmann, Isolde Schmidt, Markus Zirkelbach und Mario Rühr an. Den Wirtschaftsausschuss bilden Kerstin Ritzel, Monika Kremer, Lucia Schmidt, Rudolf Winterbauer, Steffen Hofmann und Thomas Hofmann. Platzkassierer sind Bernd Kremer und Harald Gagel. Platzwarte sind Frederic Weiß und Markus Weberpals.

Abteilungsleiter Fußball ist Tim Baumann. Ehrenamtsbeauftragter ist Thomas Pfadenhauer.

Langjährige Treue

Spielleiter sind Eduard Neubauer und Michael Reiter (Erste Mannschaft), Tobias Lotz und Tim Baumann (Zweite Mannschaft), Lucia Schmidt und Michelle Krügl (Damenmannschaft). Die Jugendleitung übernimmt Jens Titius. AH-Spielleiter ist Frank Peinelt, Frauenbeauftragte Isolde Schmidt. Kassenprüfer sind Alexander Hartmann, Oliver Krügl und Oliver Neumann.

Zum Schluss standen die Ehrungen auf der Tagesordnung. Als langjährige Mitglieder wurden geehrt: Martin Limmer (25 Jahre), Bernd Hofmann , Sebastian Reiter, Steffen Hofmann , Thomas Hofmann, Dirk Ritzel und Dominic Ritzel (40 Jahre), Gerhard Hofmann (50 Jahre), Oskar Vogel (60 Jahre), Paul Scheumann (70 Jahre). hh