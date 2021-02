1000 Euro beträgt der Sachschaden an einem grauen VW Up, der zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen im Stadtgebiet Lichtenfels angefahren wurde. Der 59-jährigen Besitzerin, die mit ihrem Auto in mehreren Geschäften in der Lichtenfelser Innenstadt einkaufen war, kann den genauen Unfallort nicht benennen. Daher sucht die Polizei Zeugen , die den Unfall und die anschließende Fahrerflucht beobachtet haben. Wer also sachdienliche Hinweise geben kann, wird daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 in Verbindung zu setzen. pol