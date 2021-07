Eine 23-Jährige parkte ihren VW Golf am Donnerstag, 22. Juli, zwischen 17und 18 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Altenkunstadt . Hierbei verkratzte ein unbekannter Fahrzeugführer die hintere Stoßstange ihres Wagens, so dass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden. pol