Eine Stadt, zwei Spielorte. Endlich geht es wieder los mit dem Theater. Jan Burdinksi, Intendant des Fränkischen Theatersommers Landesbühne Oberfranken, präsentierte voller Vorfreude das Programm für die neue Spielsaison 2023. Dabei stehen dem Ensemle gleich zwei Spielorte zur Verfügung.

Das berühmte Brückentheater im Kurpark, das sich für ganz spezielle Stücke, etwa die Aufführung in einem Eisenbahnabteil bei „Zwei waagrecht“, eignet und der weitläufige Kurpark selbst.

Abwechslungsreiches Programm

Die Gäste dürfen sich heuer auf ganz besondere Stücke freuen. Jan Burdinski stellte das abwechslungsreiche Programm im Rathaus vor. Musik, Varieté, Musical, Theater und Komödie – elf sommerleichte und dennoch niveauvolle Stücken werden von 18. Mai bis 28. September geboten.

Das Motto in diesem Jahr lautet „Die Liebe“. Denn Anfang macht am 18. Mai die Liebesromanze „Zwei waagrecht“. Hier geht es um eine schicksalhafte Zugfahrt und ein Kreuzworträsel. Weiter geht es mit einer sitzengelassenen Braut in der Komödie „Verliebt, verlobt, verschwunden“ am 25. Mai.

Einen musikalischen Spaziergang untenehmen die Akteure am 8. Juni im Musiktheater „Gärten der Liebe“. Auf vielfachen Wunsch von Theaterbesuchern wird erneut die Molière-Komödie „Arzt wider Willen“ aufgeführt. Die freche Posse mit bezaubernden Tanzeinlagen findet am 15. Juni statt.

Das klassische Lustspiel mit vielen Verwechslungen und ebenso vielen Verwirrungen um die Liebe, „Amphytrion“ von Heinrich von Kleist , steht am 22. Juni auf dem Programm. Der Juli ist spielfrei. Weiter geht es am 3. August mit der Komödie „Der Professor“, einem komischen Solo, gespickt mit zerstreuten Ausrastern einem der letzten Universalgelehrten.

Am 17. August wird kräftig gelogen – im einzig wahren Kabarettprogramm singen und spielen Silvia Ferstl und Christoph Ackermann bei „Lügen haben lange Beine“. Ein vergnüglicher Otto-Reuther- Abend erwartet die Zuschauer am 7. September bei „Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau“.

Fränkische Landschaften und die Eigenarten der dort Wohnenden stehen im Fokus der Kleinkunstveranstaltung am 14. September: „Was Sie schon immer über Franken wissen wollten“. Der unvergessene Heinz Erhardt darf auch auf vielfachen Wunsch des Publikums wieder auf die Bühne: Am 21. September präsentiert Christoph Ackermann „Ein Nasshorn und ein Trockenhorn“.

Als letzte Veranstaltung im Spielplan Bad Staffelstein ist am 28. September die Komödie „Rohrmuffen und Nagellack“ zu sehen. Das Gesamtprogramm und auch eventuelle wetterbedingte Änderungen gibt es unter theatersommer.de/programm.