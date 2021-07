Ein 44-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15.40 Uhr die Theodor-Heuss-Straße und wollte nach links in die Nordgauer Straße abbiegen. Dabei übersah er ein Motorrad. Der 27-jährige Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Er fuhr frontal auf den Audi und schlug mit seinem Helm auf die Windschutzscheibe, wobei er sich leicht verletzte. Mittels Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in das Klinikum Lichtenfels verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 10 000 Euro. pol