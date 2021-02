Rund 10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Pater-Otto-Hopfenmüller-Straße ereignete. Eine 44-Jährige bog mit ihrem Opel aus der Pater-Otto-Hopfenmüller-Straße in die Vizekanzler-Reuß-Straße ab und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam.