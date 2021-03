In der Pfarrkirche St. Andreas finden folgende Gottesdienste statt: Wortgottesdienst am Gründonnerstag um 19 Uhr, Kreuzweg am Karfreitag um 9 Uhr und Osterliturgie um 15 Uhr, Auferstehungsfeier mit Speisensegnung am Ostersonntag um 6 Uhr und Pfarrgottesdienst am Ostermontag um 8.30 Uhr. Aufgrund der aktuellen Lage ist eine Teilnahme am Gottesdienst nur nach vorheriger Anmeldung bei Anke Brehm, Telefon 09571/947683, möglich. red