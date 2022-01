Man kann es sich kaum vorstellen, dass es früher einmal nur eine Furt zwischen Staffelstein und Unnersdorf gab. Ab 1803, als im Zug der Säkularisation Banz dem bayerischen Herzogshaus zufiel, sah man in Unnersdorf hohe Herrschaften aus dem bayerischen Könighaus. Im Oktober 1818 kam Zar Nikolaus I. von Russland, 1823 der bayerische König Maximilian, und der letzte königliche Besuch in Unnersdorf war 1928, als Kronprinz Rupprecht zur Einweihung des alten Kriegerdenkmals die Festrede hielt.

An der „Furt“ wurde ein Fährmann sesshaft. Ferche nannte man den Übergang. 1719 erhielt der Ferchenhof durch den Bischof die Braugerechtigkeit. 1816 baute Herzog Wilhelm eine feste Brücke und löste die Fahrgerechtigkeit mit 1500 Gulden ab. Diese vom Herzog erbaute Holzbrücke wurde um die Jahrhundertwende durch eine Gitterbrücke ersetzt, die 1936 einer neuen Betonbrücke weichen musste.

Am 9. April 1945 gegen 7 Uhr früh sprengte das deutsche Militär die damals erst neun Jahre alte Unnersdorfer Brücke vor dem Einmarsch der Amerikaner. Für die Einwohner bestand höchste Lebensgefahr. Mit der notwendigen Habe suchten sie Zuflucht im Wald oder in Nedensdorf. Einige Landwirte brachten mehrere schwere Fliegerbomben unter Lebensgefahr in den Wald. Höherer Befehl zwang sie jedoch, das Sprengmaterial an Ort und Stelle zurückzubringen. Die Sprengung war ein Irrsinn, denn die Amerikaner rückten mit ihren Panzern am nächsten Tag südlich zwischen der Brücke durch das Wasser in Unnersdorf ein. Dann sprengten sie das Transformatorhäuschen, wodurch viele Häuser kaputt gingen. Die heutige Brücke über den Main wurde 1975 fertig und ist auf 80 Tonnen Traglast ausgerichtet.

.