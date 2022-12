Vor Kurzem feierten Georg Hollering und die gebürtige Niederländerin Maria Hollering-Hamers ihr goldenes Ehejubiläum . Kennengelernt hatten sie sich im Sommer 1970 im Urlaub auf Mallorca. Zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken.

Der gebürtige Lichtenfelser Georg Hollering war nach Abschluss der Volksschule zunächst 13 Jahre bei der Deutschen Bundesbahn tätig, ehe er den Entschluss fasste, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzuholen. Gerade in der Zeit des Kennenlernens begann er mit dem Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Als Hochschulort wählte er Aachen, um seiner Maria möglichst nahe zu sein, die in einem kleinen Dorf in der Nähe von Tilburg in der niederländischen Provinz Noordbrabant wohnte und als Lehrerin tätig war.

Nach der Zweiten Staatsprüfung erhielt Georg eine Stelle in Kamp-Lintfort am Niederrhein. 1980 zog es ihn zusammen mit seiner Frau nach Bayern zurück. Man zog in das von Georgs Opa gebaute Haus ein.

Georg Hollering unterrichtete an der Teilhauptschule in Schwürbitz, danach 15 Jahre an der Grundschule am Markt in Lichtenfels . Die beiden letzten Jahre lehrte er an der Grundschule Leuchsental, ehe er 2006 in Pension ging. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Rolf und Jörg hervor, die in Coburg bzw. Berlin wohnen.

Maria Hollering-Hamers wurde für ihre Verdienste bei einer Vielzahl von Ehrenämtern im Juli 2007 mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Sie engagierte sich von 1992 bis 2002 im Diözesanausschuss „Ökumene“ in Bamberg und in der von ihr initiierten ökumenischen Fraueninitiative Lichtenfels und Schney.

Sie hat außerdem 13 Jahre lang russische Aussiedlerkinder jeweils am Nachmittag in der Seubelsdorfer Schule unterrichtet und 2015 zusammen mit ihrem Mann Flüchtlingen im Alter von 9 bis 45 Jahren Sprachunterricht gegeben. thi