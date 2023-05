Es war kurz nach 8 Uhr, als ich mit der Einfalt im Herzen die Türklingel meines guten Freundes drückte. Wir suchten einen schlichten und arbeitsreichen Tag miteinander zu verbringen, nur begleitet von gelegentlichen Ausschweifungen. Er öffnete die Tür und war schon im ersten Moment so einfältig wie ich, denn er streckte mir keinen teuren Kaffee entgegen, sondern einen Pott Kaba .

Mein guter Freund und ich sind im Grunde schlichte Menschen, denn wir benötigen nicht viel zum Leben – keine teuren Autos, keine exklusiven Uhren, keine Prestigeobjekte und keine Frauen mit exklusiven Geschmäckern.

Wir sind schlichte Gemüter und sollte wer seine schützende Hand über uns halten, so dürfte das gewiss der heiligen Wilhelm von Malavalle sein, welcher der Schutzpatron der Einfältigen ist. In aller Einfalt tunkten wir freudvoll zum Frühstück trockene Brötchen in den Kaba und hatten kindlich-pubertäre Freude. Und ab und zu auch pubertäre Gedanken.

Völlig kostenlos, ohne Gebühren und steuerfrei. Dann zückten wir weiße Blätter und legten Stifte für evtl. aufkommende Ideen bereit. Nachdem wir binnen kurzer Zeit schon die ersten brauchbaren beruflichen Ideen zum Durchspielen parat hatten, war es an der Zeit, eine Pause einzulegen und so sahen wir uns zu einer zweiten Tasse Kaba den ersten Teil der Fantomas-Trilogie mit Louis de Funès an.

Wir wir so schauten und lachten, da fielen uns beiläufig noch weitere Ideen ein und wir notierten. Dann bekamen wir Hunger und tunkten noch ein paar Brötchen in weitere Kabas. Mit der Arbeit ging es bis 13 Uhr ganz gut voran und so entschieden wir uns für den zweiten Teil der Fantomas-Trilogie.

Als es 15 Uhr war, war uns danach, uns jetzt doch mal die Beine zu vertreten und so verließen wir die Wohnung in Richtung Keller, denn dort steht der Fußball-Kicker meines guten Freundes.

Nachdem wir so die eine oder andere Sternstunde des Kickerns produzierten, ging es wieder zurück an Papier und Stift und mittlerweile auch an einen Laptop. Dann war bald Zeit zum Mittagessen und wir fanden im Kühlschrank eine feine Leberwurst und dazu passt bekanntlich ja Erdbeermarmelade. Zwei schöne dicke Scheiben Brot pro Nase und ein Kaba – herrlich. Da man beim Kauen nicht arbeiten soll, schauten wir den dritten Teil der Fantomas-Trilogie und teilten uns ein dunkles Bier heimischer Provenienz. Dunkle Biere heimischer Provenienz stehen Münchener Plörren nämlich in nichts nach. Aber das nur nebenbei.

Es wird wohl so gegen 21 Uhr gewesen sein, als mein guter Freund und ich unseren gemeinsamen Arbeitstag zu einem Ende brachten. Ein paar gute Ideen waren dabei und es gilt nun, sie auszuarbeiten. Dazu wird es wohl ein zweites Treffen benötigen. Wir werden uns in aller Einfalt begegnen, viel Spaß für wenig Geld haben und uns der mahnenden Worte Marc Aurels erinnern: „Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.“ Was wir haben werden, ist ein Kopf auf den Schultern, Kaba und feine Leberwurst mit Marmelade. Warum will man eigentlich mehr?