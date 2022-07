Die Stadtwerke Lichtenfels und das ebenfalls betroffene Linienbus-Unternehmen Götz weisen darauf hin, dass während der Straßensanierungsarbeiten in Schney ab Montag, 18. Juli, bis zum Ende der Bauarbeiten – voraussichtlich 9. September – bestimmte Haltestellen nicht angefahren werden können.

Bedarfshaltestelle eingerichtet

Betroffen sind die Stadtbus-Haltestellen Raiffeisen-Volksbank und Neuensorger Straße; die nächstgelegene Haltestelle ist dann die Haltestelle Grundschule in Schney .

Im Gründleinsweg, vor dem Anwesen John Raumgestaltung, wird eine Bedarfshaltestelle eingerichtet. Diese wird zu folgenden Zeiten angefahren: Montag bis Freitag 7 Uhr, 7.22 Uhr, 8.12 Uhr, 10.12 Uhr, 11.12 Uhr, 12.42 Uhr, 14.42 Uhr, 15.42 Uhr, 16.42 Uhr und 17.42 Uhr; Abfahrten Samstag 8.12, 10.12 und 11.12 Uhr.

Auf der Linie Maineck–Lichtenfels (Firma Götz) gibt es wegen der Asphaltierungsarbeiten ab Bahnbrücke Schney bis Michelau mit Vollsperrung folgende Änderungen: In Michelau kann die Haltestelle Friedhof nicht angefahren werden; es gibt eine Ersatzhaltestelle in der Röthenstraße (Abfahrtszeiten wie an der Haltestelle Friedhof). In Michelau werden die Haltestellen Brunnen und Norma in anderer Richtung angefahren (bitte je nach Fahrtrichtung die gegenüberliegende Haltestelle benutzen). In Schney kann keine Haltestelle angefahren werden. Ab den Haltestellen Lichtenfels/Bahnhof oder in Michelau gibt es wieder Anschluss. In Lichtenfels kann die Haltestelle Mainau nicht angefahren werden, hier wird auf die Haltestelle am Bahnhof verwiesen.

Verzögerungen einkalkulieren

Aufgrund der Baumaßnahme kann es zu Verzögerungen im Linienverkehr kommen. Fahrgäste werden um Verständnis gebeten. red