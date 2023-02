So voll wie die Vereinsturnhalle der Turnerschaft am Faschingsdienstag war, hatten sich wohl viele Kinder , aber auch deren Eltern und Begleitpersonen auf den Kinderfasching gefreut. Kein Platz blieb leer – dementsprechend war auch die Stimmung in der bunt geschmückten Vereinshalle.

Um Clowns, Prinzessinnen, Piraten und Co. anzuheizen, durfte selbstverständlich eine Polonaise nicht fehlen. Dabei wurden nahezu alle mitgerissen und es standen schon mal alle für die nachfolgenden Faschingsspiele bereit.

Großes Können

Als die Wettkampfturner dann mit ihrer Vorstellung begannen, gab es erstmal fragende Augen: Was machen die denn mit den Leitern? Die ungeschickten Feuerwehrmänner riefen lautes Gelächter beim Publikum hervor. Als sie dann aber am Minitrampolin loslegten und nach einigen lustigen, aber gewollten „Pannen“ ihr Können zeigten, gab es großes Staunen und tosenden Applaus. Auch die „Pezzi Kidzz“ rissen alle mit, indem sie zu Gute-Laune-Liedern rhythmisch auf ihren Bällen trommelten und dazu eine kleine Choreografie zeigten. Doch damit noch nicht genug vom lustigen Faschingsprogramm: Es folgten noch das Schokokuss-Wettessen, Brezel-Schnappen, die Eltern-Kind-Faschingsstaffette sowie ein Eltern-gegen-Kind Spiel.

Für alle Spenden – egal ob Kuchen oder am Eingang in den Sparstrumpf – dankte die Turnerschaft Lichtenfels recht herzlich. red