Die Generalversammlung mit Neuwahlen der Vorstandschaft der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Uetzing /Serkendorf mit ihrem Ersten Vorsitzenden Heiner Bechmann hat in der Gaststätte zum Kutscher stattgefunden. Bechmann begrüßte die Vertreter der Uetzinger Ortsvereine, unter ihnen die Bad Staffelsteiner Stadträtin Christina Gründel und die Vorsitzende des Uetzinger Musikvereins, Sabrina Hofmann.

Schriftführer Christian Dorsch ließ in seinem Bericht die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 Revue passieren sowie im Anschluss der Vorsitzende seinen Rechenschaftsbericht.

Von den Höhepunkten der Reservistenarbeit 2020, 2021 und 2022 berichtete Stellvertretender Vorsitzender und Reservistenbetreuer Dirk Hertel sowie Kassenverwalter Mathias Weiser von einem „gesunden Kassenstand“. So wurden auf Antrag an die Delegierten die Vorstandschaft und der Kassenverwalter einstimmig entlastet.

Nach der Bildung eines Wahlausschusses mit der Stadträtin Christina Gründel und der Vorsitzenden des Musikvereines Sabrina Hofmann konnte per Akklamation die Vorstandschaft neu gewählt werden – mit folgendem Ergebnis: Erster Vorsitzender wurde Heiner Bechmann, Zweiter Vorsitzender und Reservistenbetreuer Dirk Hertel, Schriftführer Christian Dorsch, Kassenverwalter Mathias Weiser, Kassenprüfer Josef Geldner und Otto Weis. Als Beisitzer fungieren künftig Christian Gründel, Christian Goßler, Gerhard Dinkel und Frank Kerner.

Im Anschluss an die Neuwahl stellte Hertel die Vorhaben von für das Jahr 2023 vor. Auch 2023 werde man die anderen Ortsveeine unterstützen, sagte Hertel. Geplante Vorhaben seien – außer den sechs runden Geburtstagen, die 2023 besucht würden- die Teilnahmen mit Abordnungen an folgenden Veranstaltungen: am 5. Februar am Pfarrfasching beim Kutscher, am 16. März bei der Pfarrversammlung, am 17. März bei der Kreisversammlung vom BKV-Kreisverband Bad Staffelstein beim Kutscher, am 7. Mai bei der Soldaten- und Friedenswallfahrt, vom 11. bis 14. Mai bei der Feier „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Uetzing “, am 8. Juni beim Fronleichnam-Kirchgang, am 17. Juni beim Kreuzberg-Gedenkgottesdienst, am 25. Juni beim Patronatsfest und beim Johanni-Kirchgang, am 6. August bei der Kirchweih Uetzing mit Kirchgang sowie am 18. November am Volkstrauertag mit Ehrenposten.

Auch die Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge werde wieder durchgeführt. Peter Vietze