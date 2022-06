Es grünt und blüht in den Kindertagesstät-ten der Region. Der Grund sind 61 Hochbeete , die von der Raiffeisenbank Obermain Nord an die verschiedenen Kindergärten, Schulen mit Ganztagsbetreuung sowie an ausgewählte Kinder- und Jugendgruppen der Gartenbauvereine gespendet wurden. Mit diesem Spendenprojekt will die Bank die nachhaltige Bildung und Entwicklung der Kinder schon im frühen Alter unterstützen.

Die Zukunft der Jüngsten ist die Zukunft nachfolgender Generationen. Um sie auf ein umweltfreundliches, nachhaltiges Morgen vorzubereiten, hat die Raiffeisenbank Obermain Nord 61 qualitativ hochwertige Hochbeete im Einzelwert von rund 440 Euro an insgesamt 25 verschiedene Einrichtungen gespendet und sich damit an der bayernweiten Aktion 2500 Hochbeete für Kindergärten und Schulen mit Ganztagsbetreuung beteiligt.

Die Hochbeete erfüllen dabei einen bestimmten Zweck: Die Kinder sollen durch die praktische Beschäftigung mit den Beeten in den Genuss kommen, Gemüsesorten und Kräutern beim Wachsen zuzusehen und sie mit allen Sinnen wahrzunehmen. Da jedes Hochbeet im Komplett-Set mit Erde, Sämereien und umfassendem Informationsmaterial an die Einrichtungen übergeben wurde, konnte direkt nach dem Aufbau mit dem Befüllen begonnen werden.

Stellvertretend für alle Einrichtungen besuchte eine Abordnung der Bank den Katholischen Kindergarten St. Anna in Weismain und begutachtete die aufgebauten vier Beete. Das Geld, mit dem die Hochbeete finanziert wurden, stammt aus der Gewinnsparlotterie der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken . Bankkunden, die am Gewinnsparen teilnehmen möchten, kaufen über ihre Volksbank Raiffeisenbank Lose im Einzelwert von je fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart, während ein Euro als Spieleinsatz dient. Da das Gewinnsparen einen sozialen Auftrag verfolgt, werden 25 Cent des Spieleinsatzes zur Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen im Einzugsgebiet der jeweiligen Volksbank und Raiffeisenbank verwendet. red