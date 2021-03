Rot, gelb oder orange - Kräuter geben dem Essen Farbe und sorgen für Vielfalt. Sie haben in der Küche ihren festen Platz und nicht nur als Salat oder als Dekoration am Tellerrand. Kräuter können viel mehr als nur die Sinne erfreuen. Sie beugen Erkrankungen vor und lindern Beschwerden. Mit Kräutern kann man eine Hausapotheke im Gewürzschrank einrichten. Die AOK Coburg bietet am Dienstag, 30. März, um 19 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar "Virtueller Spaziergang durch die Frühlingskräuter" an. Ernährungsberaterin Yvonne Müller erklärt, welche Kräuter für den Verzehr geeignet sind. Alle, die sich für die Kräuterreise interessieren, können den Link mit den Zugangsdaten bis Donnerstag, 25. März, per E-Mail unter yvonne.mueller@by.aok.de anfordern. red