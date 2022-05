Seit dem Jubiläumsjahr der Erzdiözese Bamberg 2007 wird das Wallfahrtsjahr in Vierzehnheiligen mit einem Tag der Wallfahrt eröffnet. So feierte in diesem Jahr der Provinzialvikar Pater Markus Fuhrmann aus München einen festlichen Eröffnungsgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika, zu dem zahlreiche Gläubige gekommen waren.

Würdevoll führte Kirchenschweizer Daniel Reiz die Geistlichkeit und die Ministranten durch das Hauptportal zum Hochaltar. „In diesem Jahr begehen wir ein Doppeljubiläum: Vor 250 Jahren wurde unsere wunderschöne Wallfahrtskirche nach 30-jähriger Bauzeit fertiggestellt und eingeweiht, und vor 125 Jahren hat Papst Leo XIII. sie als päpstliche Basilika ausgezeichnet. Es ist uns eine große Ehre, dass du, lieber Pater Markus, als Stellvertreter unseres Provinzials heute die Eröffnung der Wallfahrt mit uns feierst“, so Guardian Pater Maximilian in den Grußworten. Die Franziskaner von Vierzehnheiligen stellen die Wallfahrten dieses Jahr unter das Leitwort „Seht Gottes Haus auf Erden“.

Den festlichen Eröffnungsgottesdienst bereicherte Organist Markus Ritzel an der großen Rieger-Orgel. gkle