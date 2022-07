Im Festgottesdienstes am Kirchweihsonntag wurden in der Reundorfer Christ-König-Kirche die beiden Mädchen Anna Richter und Ida Liesen sowie die beiden Jungen Nils Hellmuth und Finn Eisele von Pfarrer Christian Montag aus Banz erstmals als neue Ministrantinnen und Ministranten in den liturgischen Dienst eingeführt. Sie werden in Zukunft mit Freude den Dienst als Messdiener verrichten. Alfred Thieret