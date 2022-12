Während der Weihnachtsfeier des 1. FC Altenkunstadt im Saal der Gastwirtschaft Zum Preußla standen einige Ehrungen an: Eine besondere Auszeichnung wurde Manfred Hoffmann, Werner Beyerlein, Wolfgang Pol, Alfred Höh und Dieter Radziej zuteil. Sie sind künftig Ehrenmitglieder des Vereins.

Auf ein bewegtes Vereinsjahr konnten die Mitglieder des 1. FC Altenkunstadt zudem zurückschauen. Das erhoffte sportliche Ziel, der Aufstieg in der Kreisliga 2 wurde erreicht. Ansonsten war das vergangene Jahr bei der Fußballerfamilie auch mit recht viel Arbeit verbunden.

Vorsitzender Dieter Radziej verdeutlichte, dass auch bei einem Verein, der eine große Gemeinschaft, in gewisser Hinsicht auch eine Familie sei, eine voradventliche Feier gleichermaßen dazu gehöre. Denn die stille Zeit sei durchaus geeignet, etwas zurückzublicken und sich zu freuen. Vor allem darüber, dass der seit langem erhoffte Aufstieg letztlich gelungen war und man in der nächsthöheren Spielklasse recht gut mithalten konnte. Es gab zwar mitunter auch Niederlagen. Doch habe man diese mittlerweile verschmerzt und mit dem neuen Elan, wie im letzten Heimspiel gegen Stockheim, sollte man kommenden Aufgaben im neuen Jahr angehen.

Trainer bleiben im Amt

Es wurden bereits, so der Vorsitzende, wichtige Entscheidungen vom Vorstand getroffen. So habe man sich entschieden, auch 2023 die Zusammenarbeit mit den bewährten Trainern Stefan Dinkel und Matthias Reuß fortzusetzen. Mit Blick auf die im neuen Jahr anstehenden Neuwahlen bat Radziej alle um die Bereitschaft, Verantwortung mitzutragen, damit der Altenkunstadter Fußballklub auf eine noch breitere Basis gestellt werden kann. Zweiter Vorsitzender Johannes Oppel ging ebenfalls auf das Vereinsgeschehen ein. Dabei hob er vor allem die großen Aufgaben, die bewältigt wurden, hervor − wie etwa die Kabinensanierungen. Zudem war der Verein auch bei der Erneuerung der Flutlichtanlage gefordert. Sie wurden sowohl für das Hauptspielfeld wie auch den Trainingsplatz verwirklicht und sind geeignet, um Energie zu sparen. In diesem Zusammenhang ist dann auch die Entscheidung gefallen, die künftigen Spiele der beiden Teams auf dem bewährten Gelände am Main auszutragen.

Zum immer wieder angesprochenen Bootshaus betonte Oppel, dass man sich bei alledem sehr wohl Gedanken mache und bereits unterschiedliche Lösungen der Gemeinde Altenkunstadt vorgeschlagen habe. Dieter Radziej