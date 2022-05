Kürzlich konnten vier Kinder in der Kirchengemeinde St.Laurentius den Tag der ersten heiligen Kommunion feiern. Nach der Vorbereitung in Gruppenstunden und Weggottesdiensten freuten sich die drei Mädchen aus Lettenreuth und Georg aus Hochstadt auf den Festtag. Nach dem Einzug in die Pfarrkirche wurden die Kerzen der Kinder an der Osterkerze entzündet.

Während die Paten hinter den Kindern standen, bekräftigten diese ihr Taufversprechen und steckten anschließend ihre Kerzen beim Taufbecken auf. Das Evangelium vom Schatz im Acker wurde von den Kindern dargestellt. red