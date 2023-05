„Die Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme sind aufgestellt. In diesem Jahr profitieren vier Kommunen im Landkreis davon“, so MdL Jürgen Baumgärtner . In den drei Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ stehen für ganz Bayern insgesamt 195,3 Millionen Euro für 429 Städte und Gemeinden zur Verfügung.

Städtische Infrastruktur

Förderschwerpunkte in den Programmen sind die bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen, der Erhalt und die Wiederbelebung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung.

Aber auch Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen und blauen Infrastruktur wie zum Beispiel Parks oder Wasserspielplätze und des Wohnumfelds sowie des öffentlichen Raums fallen darunter.

Zwei Millionen für Staffelstein

Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier stärken“ erhalten folgende Kommunen eine Förderung: Bad Staffelstein ( Altstadt ), 2.947.000 Euro ; Redwitz (Ortskern), 30.000 Euro .

Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ erhalten folgende Kommunen eine Förderung: Burgkunstadt ( Altstadt ), 90.000 Euro ; Lichtenfels ( Altstadt ) 184.000 Euro . red