Zehn Jahre Aktionstag Musik in Bayern: Der Kindergarten St. Anna hat sich am Jubiläum mit einer Vielzahl an Kooperationspartnern beteiligt. Laut Pressemitteilung des Kindergartens will es die bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik mit dem Aktionstag möglichst vielen Menschen ermöglichen, die verbindende Kraft der Musik zu erleben. St. Anna beteiligt sich seit vielen Jahren an dem Tag und hat sich für das Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen: Marion Eitzenberger von der Weismainer Blasmusik war mit unterschiedlichen Blasinstrumenten im Kindergarten . Stefan Sniehotta von der Musikschule in Altenkunstadt hatte Percussion-Instrumente und verschiedene Gitarren dabei. Katrin Sigmund, die Mama von Elias, hatte ihre Flöte mitgebracht, und es ging in die Stadtpfarrkirche zu Niklas Stadelmann vom SSB Obermain-Jura, der die Kirchenorgel vorstellte.

Die Vorstellung der unterschiedlichen Instrumente wurde abgerundet durch einen Rassel-Bau-Workshop für alle Kinder und die gemeinsame Gestaltung einer Klanggeschichte. „Musik mit all ihren Facetten erleben und erfühlen“ war das Motto des Tages.

Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und gingen mit ihren Gruppenbetreuern von einer Station zur nächsten. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Singkreis. In diesem zeigten die Kinder ihren musikalischen Meistern, was sie gelernt hatten. Dafür hatten die Kinder extra ein Rassellied vorbereitet, das mit den selbst gebastelten Rasseln musikalisch untermalt wurde. red