Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Landratsamt ehrte Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker Lehrerinnen und Lehrer der Grund- und Mittelschulen des Landkreises, die eine 25-jährige oder 40-jährige Dienstzeit absolviert haben.

In ihrer Laudatio hob sie besonders hervor, dass die letzten beiden Schuljahre unter schwierigen Bedingungen standen. Zusammengefasst waren aber alle Laufbahnen der Dienstjubilare geprägt von den zurückliegenden Rahmenbedingungen des Lehrerberufs .

Ähnliche Grundvoraussetzungen

Fast alle Anwesenden erhielten nicht direkt nach ihrem Staatsexamen Planstellen an einer Schule, da ein Überangebot an Lehrern vorhanden war. Viele waren einige Jahre beschäftigungslos oder erhielten nur zeitlich begrenzte Angestelltenverträge – in der heutigen Zeit mit der angespannten Personalsituation unvorstellbare Zustände. Nun aber wirkten die Geehrten schon mehrere Jahre in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises.

Zu diesen zählten an diesem Ehrungstag : Christine Burkard (Adam-Riese-Grundschule Bad Staffelstein), Elisabeth Nagel (Ivo-Hennemann-Grundschule Bad Staffelstein), Helga Blumenröther (Ivo-Hennemann-Grundschule Bad Staffelstein), Katja Köhler (Pater-Lunkenbein-Grundschule Ebensfeld), Susanne Hornung (Pater-Lunkenbein-Grundschule Ebensfeld) und Corinna Ramming (Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels ).

Stefanie Mayr-Leidnecker überreichte Dankesurkunden des Freistaates Bayern und lobte die Arbeit der Anwesenden. red