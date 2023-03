Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Altenkunstadt in der Gastwirtschaft „Zum Preußla “ standen auch die Neuwahlen auf dem Programm. Sie gingen unproblematisch vonstatten und waren dem bewährten Vorstand des Vereins ein überzeugender Vertrauensbeweis. Das Wahlergebnis: Ortsvereinsvorsitzender Karlheinz Hofmann, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Nicole Schrappe und Patrick Paravan, Schriftführerin und Kassier Allmut Schuhmann, Beisitzer Otto Schuhmann , Dieter Friebe, Frank Novotny, Kassenrevisoren Inge Goebel und Helga Judex. Im weiteren Verlauf wurden dann noch als Delegierter für die Aufstellungskonferenz zur Landratswahl 2023 Patrick Paravan, Karlheinz Hofmann und Allmut Schuhmann (Ersatzdelegierte Dieter Friebe und Johannes Hofmann ) nominiert. Für die Unterbezirkskonferenz aus Anlass der Europawahlen 2024 wurden Patrick Paravan und Karlheinz Hofmann (Ersatzdelegierte Allmut Schuhmann und Johannes Hofmann ) aufgestellt.

Der Vorsitzende Karlheinz Hofmann informierte dann über verschiedene Entscheidungen im Gemeinderat, wie die Anhebung des Wasserpreises von 1,92 Euro pro Kubikmeter auf nun 2,55 Euro je Kubikmeter. In diesem Zusammenhang ging er auch auf die erforderlichen Maßnahmen im Trinkwasserbereich, wie die Hochbehältersanierung, ein und meinte zu alledem, dass er nach wie vor eine eigene Wasserversorgung in der Gemeinde Altenkunstadt als wichtig empfinde. Seine Begründung: Tiefbrunnen seien einfach sicherer als das Oberflächenwasser. Zugleich kündigte Hofmann an, dass für dieses Jahr noch verschiedene Aktivitäten geplant seien, wobei auch die Einladung von der Bundestagsabgeordneten Anette Kramme zu einer Informationsfahrt in den Bundestag vom 22. bis 24. November nach Berlin gerne angenommen wurde.

Von der SPD-Frauengruppe berichtete Allmut Schuhmann: Es gibt wieder die regelmäßigen monatlichen Treffen, beginnend am Mittwoch, 5. April. Von den Jungsozialisten wies Johannes Hofmann daraufhin, dass die Beteiligung des Parteinachwuchses am Straßenfest von Altenkunstadt bei der Bevölkerung, insbesondere der jungen Generation, gut angekommen sei. Mit den Pizzabrötchen und den Cocktails, die gemixt wurden, habe man jedenfalls eine „richtige Wahl“ getroffen. Dieter Radziej