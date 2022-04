Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten irgendwann zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in das Vereinsheim des TSV Ebensfeld in der Himmelreichstraße einzubrechen. An verschiedenen Fenstern und Türen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Ins Gebäude gelangten der oder die Täter nicht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/9520-0 oder die Polizeistation Bad Staffelstein, Telefon 09573/2223-0.

Zwei Einbrüche

in einer Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereigneten sich im Stadtgebiet von Lichtenfels gleich zwei Einbrüche in Gaststätten. In der Bamberger Straße wurde die „Kleine Kneipe“ angegangen. Hier kamen der oder die Täter nicht ins Gebäude, es entstand an Türen und Fenstern ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Straße Am Damm, wo der/die unbekannten Täter in die Gaststätte „Oriental“ eindrangen. Hier hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und leerten verschiedene Geldbeutel. Insgesamt erbeuteten sie rund 1300 Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden liegt bei 5000 Euro. Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Alkoholisierter Fahrer flüchtet vor Polizei

Am Sonntagvormittag fiel einer Polizeistreife auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterbrunn und Unterleiterbach ein VW Polo auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Trotz Anhaltesignalen hielt der Fahrer nicht an und fuhr einfach weiter bis in den Hof eines Anwesens. Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Am Sonntagmittag stoppte die Polizei in der Viktor-von-Scheffel-Straße einen Autofahrer, da er eine gesperrte Straße befuhr. Der 38-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. pol