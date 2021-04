Ein Anwohner des Kötteler Grabens teilte am Ostersonntag gegen 12.30 Uhr mit, dass er an der Tür seiner Gartenhütte Hebelspuren festgestellt habe. Vermutlich mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug wurde versucht, die Tür aufzubrechen. Der Versuch misslang, der Täter gelangte nicht ins Innere der Hütte. Der Schaden an der Tür wird vom Besitzer auf rund 100 Euro beziffert. Die Tat dürfte zwischen Sonntag, 28. März, und 4. April verübt worden sein.