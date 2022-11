Auffällig hellblau stehen sie an 20 Stellen im Landkreis – die neuen Kulturerlebnistafeln. Sie lassen die Geschichte lebendig werden: Oft sind es verstecktere Plätze, kleine Kirchen oder Profangebäude, die durch die Tafeln eine Würdigung erfahren.

Die Tafeln sind Teil des Wanderleitsystems Fränkische Schweiz, ein Leader-Förderprojekt, an dem sich fünf Landkreise beteiligt haben. Ziel ist nicht nur eine einheitliche Beschilderung aller Wanderwege, sondern auch die kulturgeschichtliche Erschließung der Region.

Spannennde Informationen

So erfährt zum Beispiel der Wanderer in Burgkunstadt etwas über die Nutzung der Felsenformation am Ebnether Keller, im Kleinziegenfelder Tal wird die Geschichte der Schrepfersmühle thematisiert und in Ebensfeld (Prächting) gibt es Informationen über die Hankirche. An der Verbindungsstraße zwischen dem Kloster Langheim und Vierzehnheiligen informiert seit einigen Wochen eine Kulturerlebnistafel über den wichtigen Frankenthaler Weg.

Für den Inhalt der Tafeln im Landkreis Lichtenfels war Günter Dippold verantwortlich. „Als Bezirksheimatpfleger und extrem guter Kenner der Geschichte des Landkreises ist er der Richtige für diese Aufgabe gewesen“, freut sich Landrat Christian Meißner .

„Oberfranken hat hier gezeigt, dass sich im Bereich der Fränkischen Schweiz, zu der landschaftlich auch große Teile von Obermain/Jura gehören, gemeinsam etwas auf die Beine stellen lässt“, resümiert Andrea Musiol, Geschäftsführerin der Tourismusregion. Die Inhalte und Standorte der insgesamt mehr als 200 Tafeln die über die Landkreise Kulmbach, Bayreuth, Forchheim, Bamberg und Lichtenfels verteilt sind, wird es im nächsten Jahr auf einer Homepage geben. red