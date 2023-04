„Das bisher gezeigte Verantwortungsbewusstsein im Rahmen dessen, was möglich ist bei gutem Zusammenhalten der Mitglieder soll weiter der Grundstock der Soldatenkameradschaft Kirchlein in ihrem Wirken sein“, sagte Zweiter Vorsitzender Alfons Mattausch bei der Jahreshauptversammlung im Kirchleiner Sportheim.

Das Grundziel eines solchen Vereins sei es natürlich weiter, sich für die Versöhnung der Völker, die Bewahrung des Friedens und die Erinnerung an die grausamen Kriege in der Vergangenheit einzusetzen, um daraus Lehren für Frieden und Freiheit zu ziehen, so Mattausch.

Wie wichtig dies sei, zeitgen alltäglich die Bilder aus den Kriegsgebieten der Ukraine. Dass dies gewahrt bleibe, habe sich die Kameradschaft in Kirchlein auf ihre Fahnen geschrieben. Zum 100. Jubiläum haben man über 250 Euro für die Kriegsgräberfürsorge gespendet, so Schriftführer Jürgen Gahn. Nachdem die Pandemie nun überwunden ist, startet man auch im Jahresprogramm wieder voll durch, sagte Erster Vorsitzender Clemens Müller.

Die turnusgemäßen Wahlen brachten dieses Ergebnis: Erster Vorsitzender Clemens Müller, Zweiter Vorsitzender Alfons Mattausch, Schatzmeister Uwe Gottschlich, Schriftführer Jürgen Gahn, Beiräte sind Matthias Kutschki, Eduard Will, Roland Heinel, Johannes Steuer und Thomas Erhardt. Als Kassenprüfer fungieren Matthias Erhardt und Monika Kutschki, Fahnenträger sind Uwe Gottschlich, Roland Heinel und Thomas Erhardt. Für seine über 30-jährige Arbeit im Verein und im Vorstand erhielt Robert Konrad ein Präsent. rdi