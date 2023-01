Der Sozialverband VdK -Ortsverband Lichtenfels veranstaltet am Freitag, 20. Januar, ab 17 Uhr einen Ehrungsabend für langjährige verdiente Mitglieder im Gasthof „Karolinenhöhe“ in Lichtenfels /Trieb mit anschließenden Abendessen.

Neuwahlen stehen an

Nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern am Donnerstag, 16. Februar, findet ab 14.30 Uhr wieder der erste VdK-Treff im Gasthof „Wallachei“ in Lichtenfels statt. Auf der Tagsordnung stehen Neuwahlen des gesamten Vorstandes. Es wird um zahlreiche Teilnahme gebeten.

Für die Busreise zur Bundesgartenschau nach Mannheim, die von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. April, unter dem Motto „Frühlingserwachen auf der Buga“ startet, können weitere Anmeldungen unter der Telefonnummer 09571/5127 oder via E-Mail an monika.faber1@gmx.de erfolgen. Allerdings stehen nur noch drei Einzelzimmer zur Verfügung.

Im Reisepreis enthalten sind der Eintritt auf der Buga mit Tageskarte und Seilbahnticket, der Bustransfer, Unterbringung in einen Mannheimer Stadthotel mit zweimal Halbpension, eine „grüne Rundreise“ durch das Rhein-Neckargebiet unter anderen mit Stadtführungen in Mannheim und Heidelberg. red