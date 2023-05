Eine wunderschöne Erstkommunionfeier durften sechs Kinder in Modschiedel erleben. Zusammen mit ihren Eltern , Paten und Pfarrer Gerhard Möckel zogen sie bei strahlendem Sonnenschein in die festlich geschmückte Kirche ein.

Dort wurden an der Osterkerze die Kommunionkerzen der Kinder entzündet, die die symbolische Bedeutung haben, „dass Gott immer bei uns ist“, erklärte Pfarrer Gerhard Möckel in seiner Begrüßung.

Einander stützen und helfen

In seiner Ansprache erläuterte Pfarrer Gerhard Möckel das Thema, als Jesus gesagt hatte: „Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wer in mit bleibt bringt reiche Frucht.“

Diese Aussage ist gerade auf die Familie zu beziehen. Einander stützen, helfen und ohne Egoismus leben, wie es für einen Christen sein soll. Das Versammeln am Tisch des Herrn sei ein schönes Beispiel dafür. rdi