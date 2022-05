Um die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs auf der Kreisstraße LIF 23 innerhalb der Ortsdurchfahrt Ebneth dauerhaft zu verringern, wird der Landkreis Lichtenfels am nord-westlichen Ortsausgang, in Richtung Oberlangenstadt, eine Mittelinsel einbauen. Mit der Maßnahme soll die Sicherheit in der Ortsdurchfahrt verbessert werden. Um die Baumaßnahme zügig abzuwickeln, muss vom 9. Mai bis 10. Juni eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Ebneth erfolgen.

Die Arbeiten werden von Mitarbeitern des Kreisbauhofes in Bad Staffelstein ausgeführt und überwacht . Vorarbeiten im Randbereich der Straße werden bereits im Vorfeld der Vollsperrung ausgeführt. Dafür wird teilweise eine Ampelregelung erforderlich.

Die wesentlichen Vorarbeiten erstrecken sich auf Fräsarbeiten, die Herstellung einer Entwässerungsleitung, die Wiederherstellung der Bordrinnensteine mit Anpassung an die neue Linienführung an der tief gelegenen Straßenseite. Auf der hoch liegenden Straßenseite wird die bestehende Straße verbreitert.

Die neue Mittelinsel wird mit angeschrägten Bordsteinen in Tropfenform ausgebildet. Die Inselfläche wird mit mineralischen Substrat aufgefüllt. Die genaue Substratzusammenstellung und Pflanzenauswahl werden in enger Abstimmung mit der Umweltstation in Weismain erfolgen.

Dieses Bauprojekt ist für den Landkreis Lichtenfels ein Pilotprojekt. Es soll auf längere Zeit untersucht werden, wie sich die Durchfahrtsgeschwindigkeiten innerhalb einer Ortsdurchfahrt entwickeln. Hierzu erfolgten bereits in der Vergangenheit mehrere Geschwindigkeitsmessungen. Nach Fertigstellung werden diese wiederholt.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen soll für Kreisstraßen mit geringeren Verkehrsbelastungen, wie LIF 23, die mögliche Geschwindigkeitsreduzierung bewertet werden. Die Möglichkeit einer Bepflanzung mit Stauden auf der Mittelinsel soll zeigen, dass auf längere Zeit wenig Pflegeaufwand benötigt wird und diese dennoch farbenfroh und freundlich auf die Umgebung wirkt.

Der Landkreis Lichtenfels bittet die Anlieger und Autofahrer, sich auf die Sperrung und die damit verbundene Umleitung einzustellen und um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. Der Kreisbauhof wird für Fragestellungen auf der Baustelle präsent sein, um bei Problemstellungen zu helfen. Weitere Fragen beantworten Heiko Tremel oder Heinrich Heß (Tel. 09571/18 4101). red