„Der Unterschied zwischen einer erfolgreichen Person und anderen ist nicht der Mangel an Kraft, nicht der Mangel an Wissen , sondern eher der Mangel an Willen.“ Dieses Zitat des American-Football-Spielers Vince Lombardi hätte nicht treffender zu Beginn der Jahreshauptversammlung des FC Marktgraitz sein können. Der Vorstand konnte mit einer sehr guten Bilanz aufwarten.

Im Moment gehören dem Verein 333 Mitglieder an. Dabei sei es schön, so die Verantwortlichen, dass davon 110 unter 26 Jahren sind, was als zukunftssichernd betrachtet werden müsse. Die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED und die dabei anfallenden nötigen Kosten konnten weitestgehend wieder getilgt werden. Deswegen seien Einnahmen und Ausgeben außergewöhnlich hoch gewesen. Die Sanierung der Heizungsanlage des Sportheims ist nach Gesprächen mit Experten zunächst aufgeschoben.

Viel Positives konnte Jannes Partheymüller vom Schüler- und Jugendbereich berichten. Zufrieden mit dem Abschneiden der ersten Mannschaft zeigte sich Lukas Gahn in seinem Bericht.

Vorsitzender bestätigt

Bei den Wahlen konnten einige verantwortungsvolle Posten verjüngt werden. Vorsitzender bleibt Jörg Partheymüller. Als Zweiter Vorsitzender wurde Peter Partheymüller bestätigt. Den Posten als dritter Vorstand übernimmt Lukas Gahn. Die weiteren Ämter übernehmen Schatzmeister Jörg Partheymüller (2), stellvertretende Schatzmeisterin Ingrid Berg, Geschäfts- und Protokollführer Sascha Partheymüller, Clubleiter Rene Herrmann, Kassenprüfer Richard Geßlein, David Lauterbach sowie Matthias Partheymüller. Spielleiter der ersten Mannschaft ist Jannes Partheymüller, Spielleiter der zweiten Mannschaft Lukas Slezak, Jugendleitung Nicole und Uwe Engelhardt und Platzwart Andreas Will. Beiräte des Vereinsausschusses sind Alfred Leikeim, Thomas Finsel, Detlev Hagenbucher, Richard Geßlein, Andreas Will, Jan Partheymüller, Andreas Schlaf, Uli Hagenbucher sowie Lothar Werner. rdi