Zugegeben, es klingt etwas verwirrend: In den vergangenen 61 Jahren hat der Verein, um den es hier geht, viermal seinen Namen geändert oder ergänzt. Was 1962 – frühere Daten sind nicht bekannt – als „Blumen- und Gartenfreunde Frauendorf“ begann, endete bereits fünf Jahre später. Ab 1967 hieß er „Verkehrs- und Verschönerungsverein Schwabthal - Frauendorf“. Allerdings nur für kurze Zeit. Wiederum fünf Jahre später wurde der Vereinsname in „Verkehrsverein Schwabthal “ geändert. Das dauerte 30 Jahre, bis 1992 der Name in „Verkehrs- und Gartenbauverein Schwabthal “ geändert wurde. Doch damit nicht genug.

Denn schon wieder wird der Vereinsname geändert. Diesmal nicht freiwillig, sondern weil es sein muss. Nur reine Gartenbauvereine können gemeinnützig sein, erklärte der Zweite Vorsitzende Markus Lilie bei der Jahreshauptversammlung in End . Das Finanzamt Coburg habe etwas gegen den Zusatz „Verkehr“. Nun war es Aufgabe der beiden Vorsitzenden Hans Hetzel und Markus Lilie , den anwesenden Stimmberechtigten eine Mustersatzung zu diesem Thema vorzulegen. Denn keine Namensänderung ohne Satzungsänderung.

Die Vereinsmitglieder stimmten ohne Gegenstimme für die vorgelegte Satzung. Der neue Name wird „Obst- und Gartenbauverein “ lauten.

Positive Mitgliederentwicklung

Danach verlief die Jahreshauptversammlung in ruhigeren Bahnen. Erfreulich war die Mitgliederbilanz: In den letzten drei Jahren sind 46 neue Mitglieder hinzugekommen, so dass sich die Mitgliederzahl auf 130 erhöht hat. Außerdem beschloss die Versammlung eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Für Familien und Singles mit Kind wird es einen Sondertarif geben, für Einzelpersonen bleibt es bei zehn Euro im Jahr, so die Abstimmung.

Hans Hetzel durfte dann noch einige Ehrungen vornehmen. Die Ehrenurkunden und die Ehrennadel am Bande für 60-jährige Mitgliedschaft an Hans Fischer (Kaider), Hans Horn ( End ), Jakob Senger (Frauendorf) und Lorenz Senger (Krögelhof) werden im privaten Rahmen nachgereicht.

Martha Güldner aus Kaider war anwesend. Sie ist seit vielen Jahrzehnten Mitglied des OGV Schwabthal . Die Vereinsunterlagen stimmen zwar nicht ganz mit den Unterlagen des Landesverbandes überein. Dieser führt Martha Güldner seit 59 Jahren als Mitglied, die Schwabthaler und sie selbst gehen aber von 60 Jahren aus. Für sie gab es trotzdem eine Ehrung, nämlich die Ehrennadel mit Kranz und eine Ehrenurkunde. ms