Eine Jahreshauptschlussfeier bot beim Tischtennisclub von Theisau eine gute Gelegenheit, um langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. Zugleich konnten die erfolgreich-sten Teilnehmer an den diesjährigen Vereinsmeisterschaften ausgezeichnet werden.

Vorsitzender Benedikt Vonbrunn begrüßte die Tischtennisfreunde sowie alle Gründungs- und Ehrenmitglieder. Bei seinem Rückblick auf das Vereinsgeschehen nannte es der Vorsitzender schwierig, in der Vergangenheit sowohl gesellschaftliche Unternehmungen wie sportliche Aktivitäten zu planen. Der Vereinsstart in den Bezirksklassen C und D in den Gruppen 5 und 6 verlief nicht überzeugend, so dass in der neuen Spielsaison weitere Anstrengungen erforderlich sein werden.

Glückliche Sieger

Bei den Vereinsmeisterschaften konnte Bernhard Vonbrunn den Einzelwettbewerb gewinnen. Auf den zweiten Platz kam Benedikt Vonbrunn sen., Dritter wurde Karlheinz Larisch. Zugleich konnte Bernhard Vonbrunn auch den Wanderpokal erringen. Im Doppel belegten Benedikt Vonbrun sen. und Markus Höppel den ersten Platz vor Bernhard Vonbrunn und Karlheinz Larisch. Auf dem dritten Platz folgte das Team Franziska Römer-Kraus und Manfred Hofmann .

Zahlreiche Ehrungen

Folgende Vereinsmitglieder wurden anschließend noch für ihre Vereinstreue ausgezeichnet: Freddy Trebeck, Melanie Vonbrunn, Franziska Römer-Kraus, Christian Diroll, Lisa Diroll, Moritz Diroll, Johannes Konrad-Böhmer, Benedikt Vonbrunn jun. und Paul Ziegler erhielten die Vereinsnadel in Silber.

Walter Deuerling und Karlheinz Larisch erhielten die Vereinsnadel in Gold. Ehrenurkunden für 50-jährige Mitgliedschaft bekamen Herbert Braun, Reinhard Girlich und Ottilie Konard verliehen. dr