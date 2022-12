Auf ein lebhaftes Sportjahr kann der Turnverein Altenkunstadt 1894 zurückblicken, wobei es mit den Vereinsmeisterschaften der Mädchen erstmals einen ganz besonderen Höhepunkt gab.

Der Turnernachwuchs im Alter von vier bis neun Jahren konnte an vier Geräten zeigen, was in den zahlreichen Trainingsstunden alles gelernt wurde. Sowohl am Reck als auch dem Schwebebalken, am Boden und beim Sprung standen Übungen mit den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden zur Auswahl. Alle Mädchen waren mit Eifer und Freude bei der Sache, so dass echte Wettkampfatmosphäre aufkam.

Nachdem Sabine Jachmann mit ihrem Team die Bewertung durchgeführt hatte, gab es für die jeweils drei besten Turnerinnen der unterschiedlichsten Altersklassen Medaillen sowie für alle Teilnehmerinnen bei der Siegerehrung auch Urkunden, die von Diana Kolb und Ella Bauer überreicht wurden. Die stolzen Eltern spendeten natürlich gebührenden Applaus.

Sportbetrieb läuft wieder an

Gleich nach den Schulferien beginnt dann wieder der Sportbetrieb in der Kordigasthalle. Am 9. Januar 2023 starten zunächst die Leistungsriegen weiblich und männlich von 18 bis 20 Uhr. Ebenfalls am Montag, 9. Januar, findet von 18 bis 19 Uhr das Turnen der Jungen ab fünf Jahren statt. Die Mädchen in der gleichen Altersklasse (ab fünf Jahren) starten erst am 16. Januar.

Die Mutter-Vater-Kind-Gruppe trifft sich grundsätzlich donnerstags von 15.45 bis 16.45 Uhr, wobei gemeinsam kleine Parcours erturnt werden.

Montags von 20 bis 21 Uhr heißt es dann „Step & Fun“, während von 20 bis 22 Uhr dann Trainingsmöglichkeiten für die Hobby-Volleyballer bestehen.

Zu guter Letzt gibt es jeweils an den Donnerstagen auch das Angebot: „Fit und flott bis ins Alter“.

Einfach vorbeikommen

In allen Abteilungen können die kleinen und großen Sporttreibenden jederzeit einsteigen. Einfach zu einem der Turnstunden in die Kordigasthalle kommen und melden.

Der TVA-Altenkunstadt sucht außerdem noch dringend einige Frauen und Männer zur Unterstützung ihrer Übungsleiterinnen und Übungsleiter und würde sich auch hier über eine Beteiligung erfreuen. dr