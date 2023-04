Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins zeigte, dass das Vereinsleben wieder in Gang gekommen ist. Ein Schützenfest in kleinem Rahmen ist geplant. Im Mittelpunkt der Versammlung standen zudem Ehrungen für Verdienste im Vereinsleben.

Der Zweite Schützenmeister Bernd Watzka blickte im Schützenhaus auf die Zeit seit Juli 2022 zurück. An den Schützenfestumzügen wurde teilgenommen. Für das Ferienprogramm bot die Schützengesellschaft ein Schnuppertraining für Jugendliche an.

Die Mitgliederzahl bezifferte er auf 84. Als großes anstehendes Projekt nannte Watzka die Dachsanierung. Die Überprüfung der Schießanlage hat Auflagen zur Folge, die erfüllt werden müssen. Für den Schießbetrieb werden Aufsichtspersonen benötigt, teilte Watzka mit. Dazu bat er, sich in die ausliegende Liste einzutragen. „Wir wollen klein anfangen“, blickte der zweite Schützenmeister voraus. Am Samstag, 8. Juli, soll ab dem Nachmittag ein Schützenfest gefeiert werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Abend die „Leuchsentaler“. Die Bewirtung übernimmt der Schützenverein. Ein Schießprogramm ist in Vorbereitung.

Schießleiterin Bettina Wachter berichtete über die verschiedenen Schießveranstaltungen. Es wurde an der Gaumeisterschaft und am Rundenwettkampf teilgenommen. Veranstaltet wurde neben der 35. Ortsmeisterschaft mit 31 Vereinen und 220 Schützen das 38. Pistolen-Neujahrsschießen. Weitere Schießen waren das Stroh- und Abschießen mit dem Adventsschießen und Nikolaus-Gaudischießen. Für den Gründonnerstag lud die Schießleiterin zum Osterschießen ein. Jugendleiter Max Wagner blickte auf eine erfolgreiche Werbung im Jungschützenbereich zurück. Neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Gaumeisterschaft.

Ehrungen und Auszeichnungen

Etwas Besonderes waren dann die Ehrungen für Verdienste im Vereinsleben auf Verbandsebene des Gaues Oberfranken und des BSSB. Als Anerkennung erhielt Heidemarie Kothe das grüne Ehrenzeichen. Die kleine Ehrennadel auf Gauebene (kleines rotes Ehrenzeichen) erhielten Siegfried Bärnreuther, Waldtraud Baderschneider, Elisabeth Dressel und Herrmann Wagner.

Das große Ehrenzeichen auf BSSB-Ebene in Silber wurde an Otto Poperl und Bettina Wachter verliehen und das große Ehrenzeichen auf BSSB-Ebene in Gold an Hanne Hennig. Für 20 Jahre aktiver Schütze wurde Andreas Höh und für 40 Jahre Vereinstreue Günther Kohles ausgezeichnet. che