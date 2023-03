Die Jahresversammlung der Blumen- und Gartenfreunde Wolfsdorf fand kürzlich im Vereinsheim „Alte Schmiede“ statt.

Vorsitzende Uschi Bornschlegel gab einen Rückblick auf die Veranstaltungen der Gartenfreunde sowie der Jugendgruppe „Lindenkids“ im vergangenen Jahr.

Die Vorsitzende freute sich, dass der Verein stolze 279 Mitglieder zählt. Die Mitgliederzahl konnte sogar leicht gesteigert werden.

Bornschlegel kündigte an, die Ehrungen der Mitglieder für 25-jährige Vereinszugehörigkeit auf das Sommerfest am Samstag, 8. Juli, zu verschieben. „Wir haben in diesem Jahr so viele Mitglieder zu ehren, dafür ist unser Vereinsheim zu klein“, so die Vorsitzende .

Weitere Termine sind das Osterbrunnenschmücken am Mittwoch, 29. März, ein Seniorennachmittag mit Vortrag zum Thema „Enkeltrick“ am Dienstag, 2. Mai, um 14.30 Uhr, eine Maiandacht am Freitag, 12. Mai, sowie eine Radtour am Pfingstmontag, 29. Mai.

Im April ist noch eine Besichtigung der Gewächshäuser in Feulersdorf geplant. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. Außerdem soll am Montag, 14. August, eine kleine Feier zum zehnjährigen Bestehen des Männergesangvereins stattfinden. Von Freitag, 1., bis Montag, 4. September, findet wieder die Wolfsdorfer Kirchweih statt.

Erika Peschel und Carmen Hatzold erhielten ein kleines Präsent, da sie sich um das Einpflegen der Mitgliederdaten in eine neue Datenbank gekümmert hatten. Ortsbeauftragter Thomas Geuß berichtete über den aktuellen Stand des Neubaus Vereinsheim/Feuerwehrhaus mit Kulturscheune am Sportplatz. thü