Die Ehrung langjähriger Mitarbeiter stand im Mittelpunkt der Adventsfeier des Friedrich-Baur-Seniorenzentrums Sankt Kunigund Altenkunstadt im Hotel „Drei Kronen“ in Burgkunstadt. Die Verantwortlichen hatten dazu auch die Frauen und Männer eingeladen, die sich ehrenamtlich für das Heim und seine Bewohner engagieren.

„Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr verbunden mit viel Leid auf der Welt, vielleicht aber auch mit ganz persönlichen Sorgen und Herausforderungen. Herausforderungen, die uns auch in unserem Haus tagtäglich begleiten“, erklärte Gabriele Händel. Die Einrichtungsleiterin erinnerte an das interne Audit im Oktober, die MDK-Prüfung und die Lebensmittelkontrolle durch das Landratsamt Lichtenfels. „Alle Prüfungen haben wir durch unseren Einsatz, unser Wissen und dank des Eifers unserer Mitarbeitenden mit sehr gutem Ergebnis gemeistert“, betonte Händel. Dieser Erfolg sei nicht selbstverständlich, auf diese Leistung dürfe und könne man deshalb stolz sein. „Und ich bin stolz darauf, Sie alle als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Seniorenzentrum Sankt Kunigund zu haben“, so die Heimchefin.

Ein Rückblick in Gedichtform

Mit der Frage „Wann fängt Weihnachten an?“ beschäftigte sich eine zum Nachdenken anregende Meditation der Einrichtungsleiterin. Namens des Personals bedankte sich Claudia Neher von der Verwaltung bei Heimleiterin Gabriele Händel und Pflegedienstleiterin Maria Kämpf für die gute Zusammenarbeit: „Wir können froh sein, dass es die beiden gibt.“ Mit einem selbst verfassten Gedicht ließ Neher die Ereignisse des Jahres Revue passieren.

Die Ehrung von Frauen und Männern, die zusammengerechnet seit 245 Jahren im Dienst der Caritas stehen, war der Höhepunkt des geselligen Abends. Für zehnjährige Treue ausgezeichnet wurde Schwester Anceline. Für 20-jährige Mitarbeit geehrt wurden Ingrid Kerling, Manuela Neubig, Irene Branczyk, Isabella Fialkowski, Monika Linke, Stefan Fiedler, Christine Düthorn, Katharina Fischer und Irene Holhut. Seit 25 Jahren widmet sich Angela Ziegler alten und pflegebedürftigen Menschen. Für 30-jähriges Schaffen wurde Angelika Herrmann geehrt.

Einrichtungsleiterin Gabriele Händel dankte den treuen Mitarbeitern für ihr Wirken zum Wohl der Heimbewohner. Mit Blumen würdigte die Heimchefin den unermüdlichen Einsatz von Pflegedienstleiterin Maria Kämpf, deren Stellvertreterin Irene Branczyk, Hauswirtschaftsmeisterin Johanna Andres und von Nadine Brunn, die in ihrer Funktion als Fachberaterin für trägereigene Einrichtungen bei der Caritas St. Heinrich und Kunigunde das Jahr über die Arbeit des Altenkunstadter Altenwohn- und Pflegezentrums begleitet habe. bkl