Landrat Christian Meißner zeichnete kürzlich zwei ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks ( THW ) und einen Helfer des BRK im Auftrag des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann mit einem staatlichen Ehrenzeichen und einer Urkunde für ihre langjährige aktive ehrenamtliche Dienstzeit aus.

Schon immer sei das im Landkreis durch den Ortsverband Bad Staffelstein vertretene THW bei Unglücksfällen und Katastrophen schnell bereitgestanden, um gezielt helfen zu können, stellte der Landrat fest. Ebenso habe das Helfen für das Rote Kreuz im Landkreis Tradition.

Langjähriger Einsatz

Es engagieren sich Frauen und Männer in Haupt- und Ehrenamt für ihre Mitmenschen, sei es im Rettungsdienst, in den BRK-Bereitschaften, Wasserwachten oder beim Blutspendedienst. Zunächst zeichnete der Landrat Michael Göbel für seinen mehr als 25-jährigen ehrenamtlichen Dienst in der Bereitschaft Bad Staffelstein aus.

So war er aktives Mitglied der Kreisbereitschaftsleitung, Leiter der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung, tätig für die Bereitschaftsjugend in Bad Staffelstein, IT-Beauftragter der Kreisbereitschaftsleitung und zeichnete sich durch sein tatkräftiges Engagement im Rahmen der BRK-Krisenarbeit im Zuge der Corona-Pandemie aus. Aktuell ist er innerhalb des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels tätig als stellvertretender Fachdienstleiter Betreuung, stellvertretender Bereitschaftsleiter der Bereitschaft Bad Staffelstein, organisatorischer Leiter im Katastrophenschutz im Landkreis Lichtenfels innerhalb des BRK.

Für über 40-jährigen aktiven Dienst beim THW-Ortsverband Bad Staffelstein zeichnete der Landrat Stefan Seelmann aus Reundorf aus, der unter anderem von 1998 bis 2010 als Schirrmeister für die Vorhaltung, Verwaltung und Erhaltung der Geräte- und Fahrzeugausstattung mitverantwortlich war. Beispielhaft für seinen Dienst beim THW nannte Christian Meißner seinen Einsatz beim Oder-Hochwasser.

Für 50-jährige Dienstzeit beim THW-Ortsverband Bad Staffelstein überreichte Landrat Christian Meißner das große Ehrenzeichen an Jürgen Jäger aus Bad Staffelstein. Jürgen Jäger sei gleich zu Beginn seiner langjährigen Mitgliedschaft beim Aufbau des Olympiastadions in München 1970 mit im Einsatz gewesen. Besonders herauszustellen sei, dass er von 1999 bis 2010 als Ortsbeauftragter und von 2010 bis 2014 als stellvertretender Ortsbeauftragter in führenden Positionen Verantwortung für den Ortsverband übernommen habe. thi