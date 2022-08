Moritz Kircher und Bastian Sünkel

Lichtenfels — Nachdem am vergangenen Wochenende am Lichtenfelser Badesee Oberwallenstadt ein Feuer ausgebrochen war, laufen die Ermittlungen zum Brand im „Karibischen Eck“ weiter auf Hochtouren. Auf gesichertem Videomaterial ist ersichtlich, dass sich zwei Männer und zwei Frauen im geschätzten Alter zwischen 15 und 18 Jahren im Imbiss aufhielten, bevor dieser kurze Zeit später in Flammen aufging.

Da sich die angesprochenen Jugendlichen bislang nicht gemeldet haben, erfolgt nun, in enger Abstimmung zwischen Staatsanwaltschaft Coburg und Kriminalpolizei Coburg, die Veröffentlichung von Standbildern aus den Videoaufzeichnungen sowie zwei Sequenzen. Zur Klärung der Tatumstände bitten Staatsanwaltschaft und Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die auf den Bildern eine oder mehrere Personen erkennen, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.

Eigentümer äußert sich

Der Eigentümer des Karibischen Ecks Valmir „Vali“ Ferizi äußert sich gegenüber dem Fränkischen Tag, dass er die Jugendlichen nicht persönlich kenne: „Das ist ja mein Überwachungsvideo und ich habe die Verdächtigen noch nie gesehen.“ Ihn plagen gerade andere Sorgen. Er schaltet direkt um und kümmert sich um den Neuaufbau seiner Strandbar: „Wir sitzen auf einem riesigen Schaden und müssen uns jetzt um unsere Zukunft kümmern.“ Er bedankt sich für die Hilfe durch die Presse und jedes einzelnen, der seine Beiträge teilt und ihn beim Neuanfang unterstützt.

Person 1

Alter: etwa 17 Jahre, Größe: ca. 180 cm, Schlanke Figur, glatte, kurze Haare

Bekleidung: Sportkleidung, Kapuzenpulli schwarz, kurze Hose schwarz (vorne links mit Aufschrift JUST), graue Schuhe Adidas

Mitgeführte Gegenstände: grau-schwarzer Rucksack

Person 2

Alter: etwa 17 Jahre, Größe: ca. 180 cm, schlanke Figur, glatte, kurze Haare

Bekleidung: Sportkleidung, Kapuzenpulli schwarz, Kurze blaue Hose, blau-schwarz-weiße Sportschuhe

Mitgeführte Gegenstände: schwarzer Rucksack

Person 3

Alter: etwa 15 Jahre, Größe: ca. 160 cm, schlanke Figur, Lockige, schulterlange Haare

Bekleidung: Sportkleidung, Baseball-Jacke braun-weiß, Rückenaufschrift Hawks, weiße Sportschuhe

Mitgeführte Gegenstände: weiße Einkaufstasche

Person 4

Alter: etwa 16 Jahre, Größe: ca. 170 cm, schlanke Figur, schulterlange glatte Haare

Bekleidung: Sportkleidung, Kapuzenpulli rot, kurze schwarze Hose, weiß-schwarze Nike-Sportschuhe